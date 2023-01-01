Миротворчество: инсайдерский гид по урегулированию военных конфликтов. Северин Отессер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Нам нравится думать о homo sapiens как о мирных и милосердных существах, но давайте признаем очевидное: насилия в мире все еще слишком много. Международные организации тратят уйму времени и сил на то, чтобы установить мир в Африке и на Ближнем Востоке, примирить воюющих соседей в Европе и остановить волну массовых убийств в США. Почему все эти усилия не дают результатов? И что нужно изменить в миротворческой деятельности, чтобы она приносила значимые плоды? Каждый из нас может внести свой вклад в расширение границ мира на планете. Из этой книги вы узнаете как.



Миротворчество: инсайдерский гид по урегулированию военных конфликтов слушать на видеосервисе Wink.