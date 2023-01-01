Миражи. Оливия Тишинская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Миражи» – лонг-лист конкурса «Книготерапия – 2023» в номинации «Крупная проза».А есть ли у настоящей любви прямые и ровные пути? Почему иногда приходится долго и упорно искать дорогу к родному сердцу? И как отличить головокружительную страсть от глубокого чувства? Героям романа приходится порой просто ждать и верить, а порой преодолевать тысячи километров в поисках любви и ответов на самые животрепещущие вопросы бытия. Так где она, настоящая любовь: там, за горизонтом или совсем рядом, просто руку протяни? Возможно ли сохранить любовь на расстоянии и любовь ли это?



Миражи слушать на видеосервисе Wink.