Мираж. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

По истечении трех лет семейной жизни Жанна Шабаева начинает опасаться, что ее муж разлюбил ее: Олег, чей первый брак тоже продлился три года, подшучивает над внешностью Жанны, постоянно пропадает на работе в больнице, не делая исключения для годовщины свадьбы. Именно в тот день Жанна находит у него в кармане любовную записку от некоей «Л». Жанна не сомневается, что в Олеге проснулись чувства к бывшей жене Лене. Олег убеждает Жанну, что автор записки – практикантка Лиля, замучившая его своей влюбленностью. Жанна находит все новые подтверждения того, что у Олега роман с Лилей. Неожиданно к Жанне приходит Захар, любовь ее молодости, с которым она не виделась много лет. Жанна делится с ним своими переживаниями, Захар начинает ухаживать за ней. Жанна пытается выяснить отношения с мужем, они даже мирятся на какое-то время, но потом Жанна видит Лилю в объятиях мужа. Вскоре Лиля приходит к Жанне и заявляет, что они с Олегом любят друг друга. Жанна выставляет мужа из дома. Жанна чувствует себя опустошенной. Утешение она находит во встречах с Захаром, который предлагает ей выйти за него замуж. Но Жанна понимает, что не любит его. Случайно она становится свидетелем выяснения отношений между Захаром и Олегом. Олег говорит, что любит Жанну. Жанна просит Захара уйти. Выясняется, что Лиля – сестра бывшей жены Олега, он не хотел рассказывать Жанне о том, что общается с родственницей Лены. Супруги мирятся.



Мираж слушать на видеосервисе Wink.