Мир Трех Лун. Гай Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Потеря работы – дело, конечно, неприятное, но не смертельное. Особенно если завтра начинается чемпионат мира по футболу, а ты живешь в комфортном и безопасном мире, пронизанном компьютерными технологиями, где даже холодильник сладким голосом предупреждает о нехватке продуктов. Ну что может угрожать молодому москвичу в собственном доме в процессе просмотра телевизора? Увы, в одно мгновение все изменилось, и Евгений (он же Юджин) внезапно обнаружил себя посреди девственной природы. Слева – зеленая равнина, справа – первобытный лес, а со стороны далекого строения, похожего на замок, неумолимо приближаются всадники средневековой наружности с непонятными намерениями… «Дитя асфальта и смартфонов» неожиданно попадает в мир меча и магии. Казалось бы, зачем еще один роман на эту тему, когда их сотни, даже тысячи? Прочтите… и увидите, что в такой мир еще никто никогда не попадал! И никто никогда не сталкивался с таким вызовом… Новинка от создателя легендарного цикла «Ричард Длинные Руки»! © Орловский Г.Ю., 2015 © Оформление. ООО "Издательство «Эксмо», 2015 © ООО «Аудиокнига», 2015



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