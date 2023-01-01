Мир тесен. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Полковник Иванов категорически возражает против женитьбы своего восемнадцатилетнего сына. Не пожелав знакомиться с его невестой, он отправляет его в армию. Отслужив, сын возвращается. Евгений Степанович знакомит его со своей молодой женой. Но выясняется, что Рита и есть та девушка, на которой собирался жениться Степан. Сын обвиняет отца в лицемерии и уходит из дома. Понимая, что совершил чудовищную ошибку, Евгений Степанович признается Рите в том, что по его просьбе все письма, приходившие Степану в армию, уничтожались. Рита обвиняет мужа в том, что он поступил с сыном подло. Евгений Степанович решает развестись с женой. Он готов сделать все, чтобы разлученные им Степан и Рита поженились. Но Рита говорит, что она беременна. Евгений Степанович пытается выяснить, кого же она любит – его или Степана. Рита отвечает, что запуталась в своих чувствах. Евгений Степанович решает положить конец этой непростой ситуации и уходит из дома, оставляя квартиру сыну и Рите. Степан приходит к отцу. Он говорит ему, что уезжает служить по контракту и увозит Риту с собой. Но выясняется, что Рита не сообщила ему о своей беременности. Евгений Степанович догадывается, что она решила сделать аборт. Степан с отцом спешат в роддом. К счастью, Рита не избавилась от ребенка – она понимает, что, несмотря ни на что, любит Евгения Степановича. Степан и Рита прощаются – они понимают, что прошлое не вернуть.



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