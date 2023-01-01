Мини-привычки. Маленькие шаги к большим результатам. Стивен Гайз. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге «Мини-привычки» Стивен Гайз объясняет, как справиться с прокрастинацией и начать жить заново, не прикладывая к этому титанических усилий. Это действенное средство для тех, кто сто раз начинал меняться с понедельника и каждый раз терпел фиаско. Мини-привычка — это крошечное действие, которое вы заставляете себя совершать каждый день. Настолько крошечное, что не может принести вам больших неудобств. Книга Стивена Гайза помогает сдвинуться с мертвой точки даже людям в глубокой депрессии, подавленным и застрявшим. Система мини-привычек действует, потому что вы играете по правилам своего мозга, а не тратите силы в борьбе против него. Сам автор благодаря этой методике прочел в 10 раз больше книг и обрел прекрасную спортивную форму. А начал он с одного-единственного отжимания в день.



Мини-привычки слушать на видеосервисе Wink.