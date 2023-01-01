Minecraft: Край. Кэтрин Валенте (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новинка серии «Minecraft. Original». На окраине Телоса, самого большого города в странном измерении под названием Край, живут странники, близнецы Фин и Мо. Под неусыпным надзором могущественного дракона Края они исследуют древние руины и считают, что им известно о Крае все. Но однажды в их размеренную жизнь врываются пришельцы из других земель. Их зовут люди, и они хотят выкрасть артефакты странников и убить дракона Края. Фин и Мо хотят сразиться с захватчиками, но, едва встретившись с ними, понимают, что не готовы к битве и на самом деле очень мало знают о своем мире и о своем народе. Так они оказываются в самом центре войны, которая ставит под угрозу существование Края.



Minecraft: Край слушать на видеосервисе Wink.