Мими – мумия. Елена Кароль (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Однажды всё закончилось – глава рода решил, что презренный металл дороже жизни юной племянницы… Замуж за больного и старого вельможу? Никогда! И пускай сейчас ей придется умереть, но это будет лишь на время. Ради шанса на будущее Мими с радостью примет служение богине и примкнёт к рядам Немер�твого Легиона. Легиона, наводящего страх и ужас на преступников, нечисть и нежить. Кто сказал, что со смертью жизнь заканчивается? Ничего подобного! После смерти жизнь только начинается!



Мими – мумия слушать на видеосервисе Wink.