Милые детки. Мелани Голдинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Выражение «Мама лучше знает» приобретает зловещий смысл в дебютном триллере Мелани Голдинг, который идеально подойдет для поклонников Нила Геймана и мрачных сказок братьев Гримм. Все говорят, что Лорен устала, и ей нужно отдохнуть. Действительно, Лорен в жизни так не уставала, как после рождения близнецов. И все-таки она точно знает, что случилось в ту ночь в больнице. Странная, неопрятно одетая женщина предложила ей поменяться детьми. Перепугавшись до смерти, Лорен спряталась с близнецами в туалете. Ни полиция, ни врачи не нашли в больнице посторонних. Все, даже муж Лорен, уверены, что эта женщина просто ей привиделась. Но месяц спустя ясным летним днем Лорен отправляется на прогулку в парк и случайно засыпает на скамейке. Проснувшись, она обнаруживает, что дети пропали. Их найдут через час – вот только Лорен хватит одного взгляда, чтобы понять: случилось непоправимое, малышей подменили. Она готова на все, чтобы вернуть сыновей. Но вдруг она все-таки ошибается?.. Эта пугающая история в духе страшной сказки обращается к нашим потаенным страхам. Читая «Милых деток» вы не раз и не два заглянете в комнату к своим детям. Просто чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



Милые детки слушать на видеосервисе Wink.