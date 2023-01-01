Миллион на цветах. Флористика как успешный бизнес. Араик Галстян
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Миллион на цветах. Флористика как успешный бизнес. Араик Галстян

Миллион на цветах. Флористика как успешный бизнес. Араик Галстян (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес16+

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Сюжет

Араик Галстян – российский флорист-дизайнер. Создатель крупнейшей школы обучения флористов по всему миру. Основатель Araik Galstyan Floral Design House, Araik Galstyan Moscow International Floral Design school. Единственный флорист в мире, дважды завоевавший приз зрительских симпатий: на чемпионате мира по профессиональной флористике в Китае и на чемпионате Европы по профессиональной флористике в Чехии.

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