Миллиардеры. История крупнейших финансовых династий. Гжегож Яшуньский (книга, 2020) слушать онлайн

Гжегош Яшуньский – известный польский публицист и журналист. Ему принадлежит около трех десятков публицистических работ. В книге, представленной вашему вниманию, Г.Яшуньский показывает, как на протяжении более ста лет формировались и развивались крупнейшие финансовые династии – нынешние закулисные правители мира. Он говорит о том, какова истинная природа гигантских состояний, как удалось основателям «финансовых империй» и их потомкам обогатиться и стать владельцами крупнейших монополий. Читатель встретит в этой книге знакомые имена, перед ним предстанут Рокфеллеры и Морганы, Дюпоны и Астоны, Круппы и Форды – и целый ряд других миллиардеров, «столпов глобального мироустройства».



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