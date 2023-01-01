Мифы воспитания. Наука против интуиции. По Бронсон, Эшли Мерримен. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Книга «Мифы воспитания. Наука против интуиции» объясняет, почему до сих пор никому не удалось вырастить идеального ребенка с помощью прогрессивных методов воспитания. У детей и взрослых во время игры, ссоры, обучения и даже вранья возбуждаются разные участки мозга. Если взрослый способен анализировать неявную информацию из разных источников, чтобы принять верное решение, то ребенку нужно конкретное руководство к действию, иначе он будет испытывать тревогу и неуверенность. Книга заставляет по-новому взглянуть на причины подростковых бунтов и конфликтов между братьями и сестрами, учит справляться с детской недисциплинированностью, развенчивает эффективность популярных образовательных телепрограмм. Если вы думаете, что дети и взрослые не отличаются друг от друга, у авторов для вас сюрприз.
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