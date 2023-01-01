Мифы воспитания. Наука против интуиции. По Бронсон, Эшли Мерримен. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Мифы воспитания. Наука против интуиции» объясняет, почему до сих пор никому не удалось вырастить идеального ребенка с помощью прогрессивных методов воспитания. У детей и взрослых во время игры, ссоры, обучения и даже вранья возбуждаются разные участки мозга. Если взрослый способен анализировать неявную информацию из разных источников, чтобы принять верное решение, то ребенку нужно конкретное руководство к действию, иначе он будет испытывать тревогу и неуверенность. Книга заставляет по-новому взглянуть на причины подростковых бунтов и конфликтов между братьями и сестрами, учит справляться с детской недисциплинированностью, развенчивает эффективность популярных образовательных телепрограмм. Если вы думаете, что дети и взрослые не отличаются друг от друга, у авторов для вас сюрприз.



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