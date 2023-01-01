Мифы, прочь!. Дмитрий Стофорандов,Анастасия Денисенкова
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Мифы, прочь!. Дмитрий Стофорандов,Анастасия Денисенкова

Мифы, прочь!. Дмитрий Стофорандов,Анастасия Денисенкова (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота16+

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Сюжет

Раскрываем всю правду об SPF, консервантах и гипоаллергенности. Разбираемся в вечном вопросе о противостоянии натурального и синтетического, какой процент ввода активного компонента работает, а какой нет, и учим правильно и с толком читать этикетки.

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