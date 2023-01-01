Межзвездный скиталец. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Третий том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя повесть «Межзвездный скиталец», пожалуй, самое загадочное произведение писателя. Ожидающий казни в камере смертников тюрьмы Сан-Квентин, профессор Даррел Стэндинг, во время стра�шного наказания смирительной рубашкой попадает в свои предшествующие воплощения в разных странах и эпохах: блистательного графа Гильома де Сен-Мора в средневековой Франции, девятилетнего мальчика Джесси, сына переселенцев в Калифорнию, проявившего настоящее мужество в минуту смертельной опасности, викинга Рагнара Лодброга – командира легиона у Понтия Пилата в Иерусалиме…



Межзвездный скиталец слушать на видеосервисе Wink.