Межграничная Академия. Книга 2. Сбежавшая невеста (от) для дракона. Алисия Перл
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Межграничная Академия. Книга 2. Сбежавшая невеста (от) для дракона. Алисия Перл

Межграничная Академия. Книга 2. Сбежавшая невеста (от) для дракона. Алисия Перл (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези18+

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Сюжет

«Сбежавшая невеста (от) для дракона» – роман Алисии Перл, вторая книга цикла «Межграничная Академия», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Межмировой скандал! Принцесса магов сбежала от жениха, наплевав на заключенный венценосными родителями договор! У принца драконов есть всего месяц, чтобы расторгнуть навязанный союз. Успеет ли он отыскать сбежавшую невесту? Вспомнит ли загадочную незнакомку из своих снов? И сможет ли доказать, что настоящий дракон никогда не предаст свою истинную пару? Внимание! Содержит нецензурную брань.

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Фэнтези

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