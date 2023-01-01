Между небом и землей. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Василий встретил девушку Юлю, в которую влюбился по-настоящему и сделал ей предложение. Юля решила познакомить его со своей дочерью Машей. Знакомясь с девочкой, Василий узнал и старшую сестру Юлии, ею оказалась Лиза, с которой у него недавно закончились отношения. С самого начала он знал, что у них с Лизой всерьез ничего не будет, девушка неоднократно говорила ему о том, что ей нравится другой типаж, и встречается она с Василием от скуки. В тот день, когда Василий собрался порвать с Лизой, она сообщила ему о беременности. Ситуация его искренне расстроила, но он не видел другого выхода, и предложил Лизе сделать аборт. Василий дал ей деньги на операцию. Теперь, спустя несколько месяцев, увидев Лизу в квартире у Юлии, Василий испугался, что сестра расскажет о прошлом его возлюбленной. Лиза сразу предупредила, что Юля – девушка решительная, и такого поступка жениху не простит. Василий страдал, разрываясь между Лизой, которую пытался убедить сохранить прошлое в тайне, и Юлией. Вскоре все окончательно запуталось, выяснилось, что Лиза решила сохранить ребенка Василия. Василий понял, что не имеет права отказывать Лизе в помощи, но по-прежнему таился от Юлии. Лиза, заполучив рычаг воздействия на Василия, крутила им теперь, как хотела, то и дело, обращаясь к нему по пустяковым поводам. Однажды она пришла, промокнув на улице под дождем, Василий впустил ее, предложил переодеться. В спальне Лизу в халате застала Юля. Она порвала с Василием. Он страдал. Вскоре ему позвонила Лиза и сообщила, что стоит у двери Юлии и пытается дозвониться до нее, но та ей не открывает. Когда-то в юности Юля из-за несчастной любви пыталась покончить с собой, Лиза была уверена, что и на этот раз случилось что-то похожее. Василий примчался к ней. Вместе они пытались достучаться до Юлии. Боясь за сестру, Лиза проговорилась, что соврала про беременность. Видя, что Василий встречается еще с кем-то, Лиза обманула его, надеясь, что он останется с ней. В этот момент дверь открылась и из квартиры вышла сонная Юлия. Лиза рассказала сестре правду. Василий и Юлия помирились.



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