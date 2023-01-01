Между модой и кино: кто создавал костюмы для голливудских звезд?. Татьяна Бакина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

История голливудского костюма берет свое начало в 1910-е годы, когда американское кинопроизводство постепенно дислоцируется с Восточного побережья Соединенных штатов на Западное – в Голливуд. И это не простой географический формализм. Голливуд на тот момент не мог похвастаться развитой инфраструктурой – особенно в сфере проката костюмов или ателье, занимающихся их изготовлением. Такие возможности были у кинематографистов в Нью-Йорке и других крупных городах, где сосредоточились первые американские киностудии еще на заре ХХ века. Однако в те годы о костюмах персонажей задумывались мало – заботы об одежде для съемок ложились на плечи самих актеров. Если же речь заходила о съемках исторических лент – тогда за подобными специализированными костюмами кинематографисты обращались в театры или в компании, которые сдавали костюмы напрокат.



Между модой и кино: кто создавал костюмы для голливудских звезд? слушать на видеосервисе Wink.