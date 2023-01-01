Между долгом и любовью. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сорокалетнему Сергею Агееву мать сообщила за ужином, что дни ее сочтены, и она должна позаботиться о его будущем. Раиса Наумовна сказала, что он должен жениться на ее подруге Ольге. Сергей возмутился – подруга матери старше его на восемь лет. Раиса Наумовна, симулируя сердечный приступ, добилась от сына согласия, что он возобновит знакомство с ее «протеже». Прошло несколько дней, и Сергей забыл, что в субботу к ним придет Ольга. Он пригласил свою аспирантку Татьяну, чтобы внести правки в ее диссертацию, однако Раиса Наумовна сделала все, чтобы девушка ушла. Зато ее подруга Ольга объяснила Сергею, что они будут прекрасной парой – она возьмет на себя решение всех бытовых проблем, а он посвятит себя науке. Сергей обещал подумать над предложением Ольги, однако, спустя несколько дней, признался в любви своей аспирантке и сделал ей предложение. Сергей рассказал об этом матери и Ольге. Раиса Наумовна устроила скандал. Со своей стороны Ольга убедила Сергея в том, что может дать ему больше, чем любовь – стабильность и карьеру, не то, что девушка не из академической семьи и без связей. Сергей почти сдался и решил объясниться с Татьяной. Он признался, что не может на ней жениться, потому, что это убьет его мать. Татьяна назвала его тряпкой и ушла. Сергей понял, что должен, наконец, проявить силу воли. Он пригласил в кафе Ольгу и Татьяну. Ему удалось убедить подругу матери в том, что ради карьеры нельзя отказываться от любви. Ольга решила помочь влюбленным и убедила Раису Наумовну, что Татьяна будет прекрасной женой его сыну.



Между долгом и любовью слушать на видеосервисе Wink.