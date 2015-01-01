Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

В этой аудиокниге оживают страницы отечественной истории XV–XVI веков, – как драматичные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о влиянии которых на ход истории порой мало кто задумывается. Охвачен период с момента освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты, новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и вражеского вторжения. Почему первоначальные успехи сменились поражениями? Что во «втором» русском государстве изначально было или со временем стало причиной подобной непрочности? Третий том проекта «История Российского государства» продолжает разговор об истории Отечества со слушателем, который предпочитает увлекательную манеру повествования, но стремится изучать факты, а не художественный вымысел, и делать выводы самостоятельно. © Борис Акунин, 2015 © ООО «Издательство „АСТ“, 2015 ©



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