Межа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Межа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Межа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Между огородами Николая и Валентины протянута межа, которую они уже несколько раз переносили в ту или иную сторону, в зависимости от их личных взаимоотношений. Когда Николай семь лет назад только приехал по распределению в деревню, у него сразу начался роман с Валентиной. Вскоре Валентина сама попросила Николая жениться на ней. Николай опешил. И решил, что он не из тех, кого можно женить таким способом. Валентина же без промедления вышла замуж за Федора, который и перенес межу в их с Валентиной пользу. Прошло несколько лет, Валентина развелась с Федором из-за его пристрастия к выпивке. И Николай снова восстановил межу на законное место, увеличив свой участок. Его интерес к Валентине вспыхнул с новой силой. К тому же, он стал подозревать, что шестилетний сын Валентины и Федора Павел – на самом деле его сын. И вот, наконец, Николай сам сделал Валентине предложение. Валентина согласилась, но с условием – межу они установят так, как она располагалась при Федоре. Николай возмутился таким нелепым капризом и стал упорствовать. Общаясь с Павлом, он случайно узнал, что его предположения верны: именно он, Николай, настоящий отец ребенка Валентины. Николай без промедления перенес межу в пользу Валентины и стал торопить ее со свадьбой. Однако Валентина отрицала, что Николай – отец Павла и поощряла встречи Павла с Федором. Однажды Николай застал Федора в доме Валентины полуодетым и приревновал Валентину к бывшему мужу. Валентина попыталась объяснить Николаю, что Федор выдал желаемое за действительное, но тщетно. Николай разорвал отношения и в срочном порядке перенес межу обратно. Назло Николаю, Валентина действительно попыталась наладить жизнь с Федором, и вскоре между Николаем и Федором на меже произошел очередной конфликт. В конце концов, Николаю удалось добиться правды: и Валентина призналась, что Павел его сын, и межу специальная комиссия установила в его пользу. Однако желаемого счастья все это не принесло, отношения с Валентиной совсем разладились. Только тут Николай понял: межа между ним и Валентиной пролегла в его сознании, он поставил себя и свои незыблемые принципы гораздо выше любимой женщины. Он попытался убедить Валентину, что изменился, а межу убрал вовсе.

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