WinkАудиокнигиМетро 2035: Эмбрион. Начало. Юрий Мори
Метро 2035: Эмбрион. Начало. Юрий Мори (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика548 мин18+
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Сюжет
Воронеж, лето 2035 года. Сталкер Кат, упрямый одиночка, возвращается в город и попадает в эпицентр заговора. Руководство военной базы требует его особых способностей, чтобы найти ключ к будущему. Дело за малым: небольшой командой пройти через населенный мутантами Шиловский лес, добыть схему криобанка и вернуться живыми. Но всe сложнее, чем кажется на первый взгляд…
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