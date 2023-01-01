Метро 2035: Эмбрион. Начало. Юрий Мори (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Воронеж, лето 2035 года. Сталкер Кат, упрямый одиночка, возвращается в город и попадает в эпицентр заговора. Руководство военной базы требует его особых способностей, чтобы найти ключ к будущему. Дело за малым: небольшой командой пройти через населенный мутантами Шиловский лес, добыть схему криобанка и вернуться живыми. Но всe сложнее, чем кажется на первый взгляд…



Метро 2035: Эмбрион слушать на видеосервисе Wink.