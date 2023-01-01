Метод «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире. Джордан Белфорт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джордан Белфорт — самый харизматичный и успешный брокер, раскаявшийся жулик, мотивационный оратор и писатель, по биографии которого Мартин Скорсезе снял своего «Волка с Уолл-стрит».

«Мастерство убеждения, влияния и успеха» — так описывает свою концепцию продаж «Волк с Уолл-стрит». Белфорт преподает ее по всему миру — и утверждает, что может превратить любого человека в продавца мирового класса. С его «откровениями», конечно же, стоит познакомиться — хотя бы потому, что сейчас мистер Волк зарабатывает еще больше, чем во времена «грязных» сделок.

Превращать «нет» в «да» — это не работа продавца мы этим не занимаемся. Наша работа — обращать фразы типа «Мне нужно подумать», «Я вам перезвоню», «Мне нужно посоветоваться с женой» или «Сейчас неподходящее время» в уверенное «Да!».



Метод «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире слушать на видеосервисе Wink.