Метод PARA. Упрощайте, организуйте и управляйте своей цифровой жизнью. Тьяго Форте. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В прошлом информация надежно хранилась под книжными переплетами, укладывалась ровными стопками на библиотечные полки, была обозрима и постижима, хоть и не всегда доступна.

Сегодня не мы ищем информацию, а она ищет нас. И находит, часто оставляя смутное ощущение: это совсем не то, что н�ужно.

Если мы не научимся управлять информацией, она будет управлять нами, уверен эксперт по продуктивности Тьяго Форте. И с каждым месяцем (!) ситуация становится все острее.

К счастью, мистеру Форте есть что предложить. Его метод PARA используют десятки тысяч человек — от студентов до глав корпораций. С помощью PARA они сделали свое цифровое пространство понятным, удобным, эффективным. Как же это работает?



Метод PARA слушать на видеосервисе Wink.