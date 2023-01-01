Метод Мёрдока. Как управлять медиаимперией, уничтожать политиков и держать в страхе конкурентов. Ирвин Штельцер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Руперт Мёрдок – медиамагнат, основатель и глава крупнейших холдинговых компаний News Corp и 21st Centure Fox. Его стиль и подход к управлению – уникальный Метод – позволил превратить небольшую австралийскую газету в империю с рыночной стоимостью в 56 млрд $ и годовой прибылью, превышающей 36 млрд $. В этой книге вы найдете множество управленческих приемов, лежащих в основе Метода Мёрдока, благодаря которым можно более 60 лет оставаться в бизнесе и держать в страхе конкурентов.



Метод Мёрдока слушать на видеосервисе Wink.