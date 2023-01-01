Метавселенная. Как она меняет наш мир. Мэттью Болл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Среднестатистический житель планеты проводит онлайн семь часов ежедневно. Виртуальный мир больше не дополнение к жизни, а обычная ее часть. И все чаще в новостях звучит слово «Метавселенная» — мол, это мир, который мы уже обживаем.
Но что она собой представляет? Какое отношение к ней �имеют блокчейн и продаваемые за миллионы долларов NFT? Какую роль в Метавселенной сыграют технологические гиганты вроде Apple и Google, уже сегодня сосредоточившие власть над виртуальностью в своих руках? Или на сцене появятся новые игроки, которые утвердят свои правила?
Ведущий теоретик «интернета будущего» Мэтью Болл следит за концепцией Метавселенной с первых дней ее возникновения. Болл далек как от критики, так и от восхваления виртуальной жизни. В своей новой книге он предлагает предельно реалистичный, но от этого не менее захватывающий прогноз тенденций Web 3.0.
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