Метавнимание. Как сохранять продуктивность и удерживать фокус в цифровой реальности. Глория Марк. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



«То, куда ты направляешь свое внимание, определяет, кем ты становишься. Если сам не решаешь, какими мыслями и образами заполнять голову, это будут решать другие».

Кто сказал эти слова? Похоже на Тони Роббинса или какого-нибудь коуча, обучающего цифровому детоксу.

Но автор этих слов — раб Эпиктет, живший 2000 лет назад. Задолго до смартфонов и соцсетей. В мире, казалось бы, куда более спокойном и медленном.

Что уж говорить о нас, два месяца в году проводящих глядя на экран смартфона (и цифра эта, вероятно, занижена). Как мы меняемся за это время? И остаемся ли самими собой?

Психолог Глория Марк 30 лет изучает феномен внимания. Она знает, что внимание неоднородно. Знает, что именно и почему нас отвлекает. Эпиктету бы это саммари понравилось.



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