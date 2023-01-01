Metahuman. Метачеловек. Как открыть в себе источник бесконечных возможностей. Дипак Чопра (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С этой книгой каждый человек сможет стать творцом своей жизни – и целой реальности! В ней специалист по интегративной медицине и автор мировых бестселлеров Дипак Чопра рассказывает, как преодолеть ограничения обыденности и открыть себе путь к безграничным возможностям и творческой энергии, превратившись в Метачеловека. Метачеловек – не плод воображения фантастов и не супергерой из комиксов. Стать Метачеловеком – значит разрушить границы, выстроенные человеческим умом, и войти в состояние осознанности, которое дарует нам неограниченный доступ к вершинным переживаниям, меняющим жизнь. Это состояние доступно каждому – достаточно увидеть, какие ловушки и иллюзии создает наш ум, и шаг за шагом пройти 31-дневную авторскую программу, которая пробудит вашу истинную сущность и избавит от тревожности, стресса и блоков.



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