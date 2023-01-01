Метаболизм от лукавого. Правда и ложь о фастфуде, питании и современной медицине. Роберт Ластиг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мы с детства любим порадовать себя чипсами, печеньем, кока-колой или конфеткой. Но эти и другие продукты быстрого питания разрушают здоровый обмен веществ и обрекают нас на хронические заболевания. Главный злодей, наносящий ежедневный вред нашему здоровью — добавленный сахар. Именно сахар (а не жир) увеличивает объем наших талий и количество плохих школьных оценок у наших детей. А пищепром и фарма, получающие сверхдоходы, — два главных «лица», ответственные за эпидемию хронических заболеваний, захватившую мир. Фармкомпании лечат нас от болезней, полученных в результате потребления фастфуда, а он — главная причина нездоровья и раннего старения. Но еда, поглощаемая нами каждый день, может как спровоцировать серьезное хроническое заболевание, так и обеспечить долгую, здоровую и активную жизнь — все зависит от выбора, который мы делаем.





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