Месяц, Солнце и Ветер. Аудиоспектакль. Народное творчество (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

"Месяц, Солнце и Ветер" – аудиоспектакль по мотивам чешской народной сказки «Как Витек добыл принцессу». Жил-был королевич Витек, и было у него три сестрицы. Посватались за них король Солнце, король Месяц и король Ветер, и пошли сестры за них замуж. Надумал и Витек жениться, да только невесту выбрал непростую – юную королевну, пленницу огненного короля. Как ее найти и освободить от злых чар? На помощь приходят зятья – Месяц, Солнце и Ветер. Над аудиоспектаклем работали: Автор сценария – Валентина Дегтева Режиссер-постановщик – Александр Пономарев Композитор – Шандор Каллош Звукорежиссеры – Галина Засимова, Дмитрий Трухан, Андрей Коновалов Редактор – Жанна Переляева. Роли исполняют: От автора – артист Андрей Ярославцев Королевич Витек – артист Илья Ильин Королевна Элешка и злая чародейка – артистка Елена Казаринова Королевна Каролина и речная королевна – артистка Ирина Пономарева Королевна Тереза – артистка Дарья Фролова Старый король и король Ветер – народный артист России Александр Бордуков Король Месяц и огненный король – артист Александр Пономарев Король Солнце и чародей Ежи-дед – артист Дмитрий Писаренко



Месяц, Солнце и Ветер слушать на видеосервисе Wink.