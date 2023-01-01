Мертвые души. Николай Гоголь
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Мертвые души. Николай Гоголь

Мертвые души. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика749 мин12+
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Сюжет

"Мертвые души" – уникальная поэма, ставшая для русской литературы своеобразным эталоном иронической прозы. "Афера господина Чичикова – покупка «ревизских душ» умерших людей – это не только модель бизнес деяния (актуализируемого с завидным постоянством), это проблема омертвления и оживления человеческой души, общества, человечества. «Мертвые души» – это история болезни, написанная мастерской рукой."

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