WinkАудиокнигиМертвые души. Николай Гоголь
Мертвые души. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика749 мин12+
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Сюжет
"Мертвые души" – уникальная поэма, ставшая для русской литературы своеобразным эталоном иронической прозы. "Афера господина Чичикова – покупка «ревизских душ» умерших людей – это не только модель бизнес деяния (актуализируемого с завидным постоянством), это проблема омертвления и о�живления человеческой души, общества, человечества. «Мертвые души» – это история болезни, написанная мастерской рукой."
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