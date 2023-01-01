Мерлон и Мерлон. Тайны города Мидден. Андрей Лоскутов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Лоуренс Мерлон и его брат Ральф бывшие полицейские, они основали детективное агентство и расследуют различного рода мелкие преступления, начиная от похищения животных и заканчивая любовными интригами и изменами. В этой книге представлена лишь малая часть их приключений. Содержание сборник�а: 1. Убийство ради страховки. 2. Пес на миллион долларов. 3. Партия в покер. 4. Стог сена в иголках. 5. Черный алмаз.



Мерлон и Мерлон слушать на видеосервисе Wink.