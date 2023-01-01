Мера любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Кириллу Калинину 39 лет, и через месяц он готовится стать отцом в первый раз, а пока мужественно терпит капризы беременной супруги. Однажды он встречает свою бывшую любовницу Ольгу, которую не видел много лет и узнает, что все эти годы она одна растила их общего сына Дениса. Кирилл в полном смятении. Ольга просит его познакомиться с мальчиком, и Кирилл не в силах ей отказать. Побывав у Ольги дома, Кирилл понимает, что она больна, и жить им практически не на что. Кирилл предлагает Ольге деньги, но она просит его подружиться с сыном. Заметив перемены в поведении мужа, Лариса устраивает за ним слежку и обнаруживает, что Кирилла с Ольгой связывает общее прошлое, и общий ребенок… Лариса не верит Ольге и требует от мужа проведения теста на отцовство. Кирилл почти соглашается, но в это время умирает Ольга. Кирилл чувствует себя виноватым перед Ольгой и мальчиком. Он решает, во что бы то ни стало, дать Денису дом и семью. Лариса категорически против и открыто заявляет об этом мужу. Фактически, она ставит Кирилла перед выбором: либо мальчишка, либо она и дочь, которая вот-вот родится. Кирилл пытается вразумить жену, тогда Лариса снова вспоминает про ДНК-тест. Кирилл отказывается, предъявляя Ларисе свидетельство о рождении, где он значится отцом Дениса, правда, записанным со слов матери. Ларису это не убеждает, и она, втайне от Кирилла, отправляет биоматериал в лабораторию для проведения теста на отцовство. Ничего не подозревающий Кирилл, считает, что Лариса успокоилась, и в этот момент она получает результаты анализа и заявляет ему в присутствии Дениса, что родственной связи между ними нет. Денис убегает, Кирилл бросается на поиски, но находит лишь письмо-исповедь в квартире Ольги, в котором Ольга признается в обмане и умоляет позаботиться о Денисе. Пока Кирилл терзается чувством обиды и вины, у Ларисы начинаются схватки, но дозвониться до мужа она не может. На помощь ей приходит Денис – он помогает ей собраться и находит машину, чтобы отвезти Ларису в роддом. Родив дочку, Лариса в корне меняет свое отношение к Денису, в семье наступает мир и согласие.



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