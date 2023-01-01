Меняй технологии - спасай воду. Михаил Баранников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одним из самых больших потребителей воды в мире является химическая промышленность. Вместе с тем вода становится очень ценным ресурсом. Как снизить ее затраты при производстве полимеров пойдет речь в следующем рассказе.



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