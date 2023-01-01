WinkАудиокнигиМеняй технологии - спасай воду. Михаил Баранников
Меняй технологии - спасай воду. Михаил Баранников (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Одним из самых больших потребителей воды в мире является химическая промышленность. Вместе с тем вода становится очень ценным ресурсом. Как снизить ее затраты при производстве полимеров пойдет речь в следующем рассказе.
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