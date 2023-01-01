WinkАудиокнигиМентальные модели. Общие подходы к решению проблем. Шейн Пэрриш, Рианнон Бебьен. Ключевые идеи книги
Ментальные модели. Общие подходы к решению проблем. Шейн Пэрриш, Рианнон Бебьен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн29 мин16+
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Сюжет
Каждый день нам приходится принимать сложные решения. В то же время мир движется так быстро, что часто людям недостает полного видения проблемы. Шейн Пэрриш и Рианнон Бебьен считают, что справляться с неизвестностью и принимать непростые решения можно с помощью ментальных моделей или моделей мышления — проверенных временем принципов и подходов.
В книге описаны девять универсальных моделей, которые используются в разных дисциплинах. Благодаря им вы сможете принимать решения более эффективно, избегать когнитивных искажений и достигать успехов в работе и жизни.
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