Ментальные модели. Общие подходы к решению проблем. Шейн Пэрриш, Рианнон Бебьен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Каждый день нам приходится принимать сложные решения. В то же время мир движется так быстро, что часто людям недостает полного видения проблемы. Шейн Пэрриш и Рианнон Бебьен считают, что справляться с неизвестностью и принимать непростые решения можно с помощью ментальных моделей или моделей мышления — проверенных временем принципов и подходов.

В книге описаны девять универсальных моделей, которые используются в разных дисциплинах. Благодаря им вы сможете принимать решения более эффективно, избегать когнитивных искажений и достигать успехов в работе и жизни.



Ментальные модели слушать на видеосервисе Wink.