Менеджмент. Стратегии. HR: Лучшее за 2017 год. Harvard Business Review (HBR) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Harvard Business Review – главный деловой журнал в мире. Каждый год HBR выпускает сборник, в который входят самые важные статьи за прошедший сезон. В выпуске 2017 года подобраны публикации по вопросам менеджмента, стратегического планирования и управления кадрами, связанные главной идеей: человеческие знания и опыт продолжают играть важнейшую роль в бизнесе, несмотря на развитие высоких технологий. Как создать атмосферу сотрудничества и максимально эффективно использовать опыт разных подразделений компании? Как с помощью дизайн-мышления разрабатывать инновации, которые найдут отклик у широкой аудитории? Можно ли слепо доверять данным, полученным с использованием объективных математических алгоритмов? Как найти общий язык с представителями разных культур и научиться искренне сопереживать коллегам и клиентам? Ответы на все эти вопросы помогут руководителям компаний из самых разных отраслей современного бизнеса Почему стоит слушать: – Вы сможете скорректировать стратегии управления персоналом вашей компании. – Научитесь максимально адекватно использовать компьютерные программы и технологические инновации в вашем бизнесе. – Лучшие статьи о ключевых вопросах управления компаниями в одном месте – больше не надо собирать подборку Harvard Business Review и читать краткие содержания. Кто авторы Коллектив Harvard Business Review – уникальное собрание таких ярких умов современности, как Клейтон Кристенсен, Индра Нуйи, Томас Дэвенпорт и др.



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