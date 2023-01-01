Мендель Маранц. Книга четвертая. Мендель Маранц возвращается. Давид Фридман (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вы не поверите, но Мендель Маранц снова на мели. Вернее сказать, он разорен. И все из-за незадачливого мужа Сарры. Но, даже потеряв четверть миллионов долларов Мендель не унывает. «Чем я пожертвовал? Только деньгами. А что я спас? Семейное счастье Сарры». Сумеет ли неутомимый фантазер и в этот раз выкрутиться из сложившейся ситуации – узнаете из заключительной части аудиокниги «Мендель Маранц». Ну и напоследок несколько цитат от неунывающего Мендель Маранца: «Что такое молодость? Лестница. Первые ступеньки ее всегда находятся у самой земли. «Что такое молодежь? Орлы. Они любят взлетать к небесам. Что такое старики? Куры. Они любят тихо сидеть на шесте». «Что такое женщина? Град. Как ни изворачивайся, он тебя хлещет!»



Мендель Маранц слушать на видеосервисе Wink.