Мемуары Ведьмы 2. Кати Беяз (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Когда я пишу свои книги, я прислушиваюсь и принюхиваюсь, словно старая ведьма, чтоб обнаружить следы истории в вековом дремучем лесу страниц. Эти следы оставляет для меня само произведение, ведь оно, словно живое, ненавязчиво ведет меня за собой, давая проникнуть вглубь основного действия. И д�аже уже находясь там, в самой середине истории, я еще даже не догадываюсь, чем все закончится… Кати Беяз



Мемуары Ведьмы 2 слушать на видеосервисе Wink.