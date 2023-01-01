Мемасики временных лет, или Служба поиска авторов цитат. Вадим Нестеров
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Мемасики временных лет, или Служба поиска авторов цитат. Вадим Нестеров

Мемасики временных лет, или Служба поиска авторов цитат. Вадим Нестеров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Культура и искусство140 мин12+

Сюжет

То, что сегодня называют «мемасиками», а раньше именовали «крылатыми выражениями» существовало всегда. Люди, которые их придумали – изрядно вложились в сотворение того самого русского языка, которым мы сегодня пользуемся. В этой книге я отправляюсь на поиски авторов тех или иных устойчивых выражений в русском языке и о результатах докладываю вам. Все изображения, использованные в книге, находятся в Public Domain. На обложке – коллаж работы автора.

Мемасики временных лет, или Служба поиска авторов цитат слушать на видеосервисе Wink.

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