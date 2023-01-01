Механоид. Влад Техномак (книга, 2023) слушать онлайн

Ещё вчера он был обычным кадетом, а сегодня – уже в теле боевого робота защищает людей от монстров Роя. Правда, его «железка» устарела лет так на сто… Но ничто не помешает прокачивать и апгрейдить новое тело за собранную эссенцию.В руках оружие, в груди мистическое ядро, а рядом верный напарник. И цель – найти тех, кто ответственен за появление Роя на планете.



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