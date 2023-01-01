Механики. Том 5. Новая угроза. Александр Март (книга, 2021) слушать онлайн
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Сюжет
Это стало самым тяжелым испытанием для нас. Но все же мы смогли хоть немного приоткрыть завесу тайны этого мира. Только вот чем это обернется для нас? С одной стороны это бескрайние просторы для исследования и развития. Все, чтобы сделать наш дом лучше. Но какой ценой? Имена погибших ребят будут навсегда в нашей памяти. А с другой – теперь над нами нависла новая угроза. Все эти люди, ученые и их бывшие кураторы явно представляют угрозу нашему мирному существованию. Они же как саранча сметут все на своем пути ради личной наживы. А тут еще и новость – перестали выходить на связь наши люди на одном из производств. Слишком мы расслабились и привыкли быть сильными. Предстоит множество дел, нельзя отдавать им наш новый дом. В том, что нас будут искать, никто не сомневался. Они не могут упустить такой лакомый кусочек, как Новый мир. Содержит нецензурную брань.
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