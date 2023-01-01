Механики. Том 5. Новая угроза. Александр Март (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Это стало самым тяжелым испытанием для нас. Но все же мы смогли хоть немного приоткрыть завесу тайны этого мира. Только вот чем это обернется для нас? С одной стороны это бескрайние просторы для исследования и развития. Все, чтобы сделать наш дом лучше. Но какой ценой? Имена погибших ребят будут навсегда в нашей памяти. А с другой – теперь над нами нависла новая угроза. Все эти люди, ученые и их бывшие кураторы явно представляют угрозу нашему мирному существованию. Они же как саранча сметут все на своем пути ради личной наживы. А тут еще и новость – перестали выходить на связь наши люди на одном из производств. Слишком мы расслабились и привыкли быть сильными. Предстоит множество дел, нельзя отдавать им наш новый дом. В том, что нас будут искать, никто не сомневался. Они не могут упустить такой лакомый кусочек, как Новый мир. Содержит нецензурную брань.



Механики слушать на видеосервисе Wink.