Мефистофель. История одной карьеры. Клаус Манн (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Клаус Манн написал своего «Мефистофеля» менее чем за полгода. Он начал роман в начале 1936 года, и к маю того же года рукопись была готова. Вскоре после этого он появился в качестве препринта в парижской газете. Роман рассказывает трагическую историю нравственного падения актера Хендрика Хефге�на. За свою артистическую карьеру и жажду власти он готов был заплатить любую цену, даже если для этого пришлось бы предать своих бывших товарищей и самое главное самого себя. Но когда, казалось цель достигнута, Хефген с ужасом осознал, что совершил непоправимую ошибку – продал душу самому дьяволу.



Мефистофель слушать на видеосервисе Wink.