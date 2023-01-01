Медведь. Рассказ в девяти частях с эпилогом. Макс Радман (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Медведь допил сок и подошел к зеркалу. Взяв привычную маску, примерил и придирчиво вгляделся в отражение. Только дома он позволял себе быть собой, быть уставшим Медведем. Для всех в лесу он был добрым, веселым, всепрощающим, справедливым Винни Пухом. Так проще спрятать боль и ранимость. Так легче улыбнуться и прогнать Кошку. Так можно справиться с любовью и не попросить вернуться Тигрицу..



Медведь слушать на видеосервисе Wink.