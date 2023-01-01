Медный страж. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Война князя Муромского с торками оказалась на удивление жестокой. После их разгрома для русских торговых людей открылись дороги в верховья реки Урал и, естественно, встреча с шаманами и арийскими магами, с новыми богами и правителями, с неведомыми на Руси народами и обычаями. Встретив своего друга купца Любовода, Ведун ожидал найти на борту его ладьи отдых – покачаться на волнах, послушать журчание воды, посмеяться над купеческими побасенками. Знал бы он, что попутный ветер и парус с алым крестом несут его под мечи бессмертных, неуязвимых врагов.



Медный страж слушать на видеосервисе Wink.