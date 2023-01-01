Медленная продуктивность. Как достичь успеха без выгорания. Кэл Ньюпорт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



В нашем обществе принято считать, что быть продуктивным — значит много работать, делать больше и быстрее. Офисный сотрудник «продуктивен», когда работает много часов, выполняет десятки задач, что-то активно обсуждает по телефону и отправляет по электронной почте письмо за письмом. Такая «продуктивность» иллюзорна. Ее цель — не достичь значимых результатов, а произвести впечатление на начальство или заслужить (и в своих глазах тоже) репутацию усердного труженика.



«Я хочу спасти интеллектуальный труд от растущего невыносимого фанатизма и перестроить его во что-то более устойчивое и гуманное, позволяющее вам создавать вещи, которыми вы могли бы гордиться, без необходимости опустошать себя по пути», — говорит профессор информатики Кэл Ньюпорт. Его книга — способ остановить бессмысленную гонку и превратить работу в созидание.



Медленная продуктивность слушать на видеосервисе Wink.