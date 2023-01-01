Медленная продуктивность. Как достичь успеха без выгорания. Кэл Ньюпорт. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Медленная продуктивность. Как достичь успеха без выгорания. Кэл Ньюпорт. Ключевые идеи книги

Медленная продуктивность. Как достичь успеха без выгорания. Кэл Ньюпорт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие31 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

В нашем обществе принято считать, что быть продуктивным — значит много работать, делать больше и быстрее. Офисный сотрудник «продуктивен», когда работает много часов, выполняет десятки задач, что-то активно обсуждает по телефону и отправляет по электронной почте письмо за письмом. Такая «продуктивность» иллюзорна. Ее цель — не достичь значимых результатов, а произвести впечатление на начальство или заслужить (и в своих глазах тоже) репутацию усердного труженика.

«Я хочу спасти интеллектуальный труд от растущего невыносимого фанатизма и перестроить его во что-то более устойчивое и гуманное, позволяющее вам создавать вещи, которыми вы могли бы гордиться, без необходимости опустошать себя по пути», — говорит профессор информатики Кэл Ньюпорт. Его книга — способ остановить бессмысленную гонку и превратить работу в созидание.

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Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология
Время
31 мин / 00:31

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