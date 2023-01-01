Медицинская карта любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Медицинская карта любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Медицинская карта любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

О книге

В ЛОР-отделение больницы, где работала молодой врач Ирина Щеглова назначен новый заведующий. Ошарашенная Ирина узнала в нем Никифора Лукьянова, с которым у неё был бурный роман девять лет назад. Никифор всем своим поведением демонстрировал, что хочет возобновить прежние отношения, и вскоре Ирина, уступив настойчивым ухаживаниям, снова стала его любовницей. Однажды во время ночного дежурства в паре с Никифором к Ирине заехал муж Василий, который знал о прежних отношениях Ирины с Лукьяновым. Увидев свою жену вдвоём с соперником, Василий устроил сцену ревности и потребовал, чтобы Ирина в дальнейшем отказывалась от ночных дежурств с заведующим. Между Ириной и Василием произошла ссора. Ирина испытывала сильное влечение к Никифору, но при этом очень дорожила семьёй и чувствовала себя виноватой перед мужем. Оказавшись перед мучительным выбором, Ирина решила прекратить встречи с любовником. Но заболел её сын Павлик, и потребовалась консультация доктора Лукьянова. Никифор пригласил Ирину к себе домой, чтобы обсудить результаты обследования мальчика, рассчитывая на любовное свидание. Ирина сказала Никифору о своём решении расстаться с ним, но Лукьянов не собирался сдаваться, он сообщил, что сделал генетическую экспертизу и теперь знает её тайну: Павлик – его сын. Ирина поверила в искренность намерений Никифора и приняла решение больше не противиться своим чувствам, а уйти от мужа к возлюбленному. Она рассказала Василию, что Никифор является настоящим отцом Павлика. Но когда Ирина с вещами приехала на квартиру любовника, Лукьянов объявил, что имеет беременную невесту в столице, про экспертизу пошутил, а Ирина его интересовала только, как сексуальный партнёр на время. Оставшись одна с сыном на руках, Ирина тосковала по надёжному, верному Василию, она поняла, что её недавняя роковая страсть не имела ничего общего с настоящей любовью. Ирина старалась как можно больше работать, чтобы не отвечать на вопросы сынишки о том, где папа, и не думать о том, как много потеряла, легкомысленно поддавшись чувствам. Однажды ей сообщили, что из школы пропал Павлик. Перепуганная Ирина кинулась за помощью к Василию, но оказалось, что это именно он, узнав, что Никифор бросил Ирину и Павлика, забрал мальчика, которого по-прежнему считал своим сыном. У Ирины появилась надежда вернуть потерянное семейное счастье, она поняла, что муж любит её так сильно, что готов простить измену.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
29 мин / 00:29

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