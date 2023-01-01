Медицинская карта любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В ЛОР-отделение больницы, где работала молодой врач Ирина Щеглова назначен новый заведующий. Ошарашенная Ирина узнала в нем Никифора Лукьянова, с которым у неё был бурный роман девять лет назад. Никифор всем своим поведением демонстрировал, что хочет возобновить прежние отношения, и вскоре Ирина, уступив настойчивым ухаживаниям, снова стала его любовницей. Однажды во время ночного дежурства в паре с Никифором к Ирине заехал муж Василий, который знал о прежних отношениях Ирины с Лукьяновым. Увидев свою жену вдвоём с соперником, Василий устроил сцену ревности и потребовал, чтобы Ирина в дальнейшем отказывалась от ночных дежурств с заведующим. Между Ириной и Василием произошла ссора. Ирина испытывала сильное влечение к Никифору, но при этом очень дорожила семьёй и чувствовала себя виноватой перед мужем. Оказавшись перед мучительным выбором, Ирина решила прекратить встречи с любовником. Но заболел её сын Павлик, и потребовалась консультация доктора Лукьянова. Никифор пригласил Ирину к себе домой, чтобы обсудить результаты обследования мальчика, рассчитывая на любовное свидание. Ирина сказала Никифору о своём решении расстаться с ним, но Лукьянов не собирался сдаваться, он сообщил, что сделал генетическую экспертизу и теперь знает её тайну: Павлик – его сын. Ирина поверила в искренность намерений Никифора и приняла решение больше не противиться своим чувствам, а уйти от мужа к возлюбленному. Она рассказала Василию, что Никифор является настоящим отцом Павлика. Но когда Ирина с вещами приехала на квартиру любовника, Лукьянов объявил, что имеет беременную невесту в столице, про экспертизу пошутил, а Ирина его интересовала только, как сексуальный партнёр на время. Оставшись одна с сыном на руках, Ирина тосковала по надёжному, верному Василию, она поняла, что её недавняя роковая страсть не имела ничего общего с настоящей любовью. Ирина старалась как можно больше работать, чтобы не отвечать на вопросы сынишки о том, где папа, и не думать о том, как много потеряла, легкомысленно поддавшись чувствам. Однажды ей сообщили, что из школы пропал Павлик. Перепуганная Ирина кинулась за помощью к Василию, но оказалось, что это именно он, узнав, что Никифор бросил Ирину и Павлика, забрал мальчика, которого по-прежнему считал своим сыном. У Ирины появилась надежда вернуть потерянное семейное счастье, она поняла, что муж любит её так сильно, что готов простить измену.



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