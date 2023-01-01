Медитации для смертных. Четыре недели, чтобы осознать свои ограничения и уделить время тому, что действительно важно. Оливер Буркеман. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Новая книга Оливера Буркемана займет совсем немного вашего времени. По пять минут в течение 28 дней, вот и все. Кому, как не этому автору, прославившемуся книгой «4000 недель. Тайм-менеджмен�т для смертных», помнить о ценности каждого мгновения?



Но зачем же в таком случае он сам тратил драгоценные часы и дни на вторую книгу? Чтобы избавить себя и читателей от сожалений по поводу несовершенства жизни. А именно это портит ее сильнее всего.



Решение, которое нашел Буркеман, изменило его жизнь. Изменит и вашу.



Итак, день первый…



Медитации для смертных слушать на видеосервисе Wink.