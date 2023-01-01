WinkАудиокнигиМедитации для смертных. Четыре недели, чтобы осознать свои ограничения и уделить время тому, что действительно важно. Оливер Буркеман. Ключевые идеи книги
Медитации для смертных. Четыре недели, чтобы осознать свои ограничения и уделить время тому, что действительно важно. Оливер Буркеман. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие54 мин18+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Новая книга Оливера Буркемана займет совсем немного вашего времени. По пять минут в течение 28 дней, вот и все. Кому, как не этому автору, прославившемуся книгой «4000 недель. Тайм-менеджмен�т для смертных», помнить о ценности каждого мгновения?
Но зачем же в таком случае он сам тратил драгоценные часы и дни на вторую книгу? Чтобы избавить себя и читателей от сожалений по поводу несовершенства жизни. А именно это портит ее сильнее всего.
Решение, которое нашел Буркеман, изменило его жизнь. Изменит и вашу.
Итак, день первый…
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