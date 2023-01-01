Медаль за город Вашингтон. Владислав Морозов (книга, 2020) слушать онлайн

2020-е годы. В Третьей Мировой войне досталось всем. Даже «золотому миллиарду». Европа и Азия лежат в ядерных руинах. Но решающее сражение с главным врагом – США – ещe впереди. Разведывательные миссии русских солдат на вражескую территорию принесли много полезной информации. Противник всe ещe силeн и готов спровоцировать новую глобальную войну, в которой надеется победить, используя новейшее, предельно бесчеловечное оружие. Наши бойцы из десантно-штурмовой бригады готовятся провести стремительный набег, уничтожив военную базу возле самой столицы «Империи добра». Успех операции позволит лишить противника одного из главных козырей, без которого итог этой, возможной, войны будет отнюдь не однозначен…



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