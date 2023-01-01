Мечтают ли андроиды об электроовцах?. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

“Мечтают ли андроиды об электроовцах” находится в списке «Лучших НФ-романов всех времен до 1990 года» (Locus Poll Award). Стоило бы добавить его и в список “Самых недооцененных НФ-романов”. Научно-фантастический роман Филипа Дика рассказывает историю «охотника за головами» Рика Декарда, который преследует андроидов – существ, почти неотличимых от человека, объявленных вне закона на Земле. Действие происходит в отравленном радиацией и частично заброшенном Сан-Франциско будущего. Первое, что приходит на ум, когда пытаешься охарактеризовать “Овец” – это “многослойность”. Но Дик не просто захватывает множество “пластов”, он вместе с тем проникает в самое существо того, что принято именовать… “душой”? Только вот не в индивидуальном аспекте, а применительно к человеческим отношениям. И не в их разнообразии, а в том как раз средоточии, том “нерве”, без которого все попросту разваливается. И, опять же, не через дефиницию, но “эмпатически”. Совершенно неожиданно для себя и читатель/слушатель начинает чувствовать “это”, сознавать себя “его” частью и… Удивляться. Аристотель, тоже когда-то начав с удивления, совершенно справедливо пришел к сознанию, что “человек есть социальное животное” Дик же посредством удивления докажет: “Нет, не животное”. “Оглядывая биографию Филипа Киндреда Дика, можно с уверенностью сказать, что он был эталонным неудачником. Фактически по-настоящему ему повезло в жизни только один раз – когда из-за осложнения при родах матери умерла его сестра-близнец, а не он....Слушайте книгу.



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