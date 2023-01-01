Мечта идиота-2, или «Мечта идиота. Бойся своей мечты, она может и сбыться». Евгений Щепетнов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Ты мечтаешь причинять добро? И насаждать справедливость? Бойся, ведь мечта имеет шанс сбыться. И тогда…тогда ты узнаешь, как все непросто. Но будет поздно. А может и не поздно. Может получится все исправить? Но пока – смерть всем, кто творит Зло! Ведь я ничего больше не умею – только стрелять и п�ричинять добро. И пусть никто не уйдет не обиженным!



Мечта идиота-2, или «Мечта идиота слушать на видеосервисе Wink.