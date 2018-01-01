Мечник. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет вторую книгу «Мечник» популярной серии «Кубанская Конфедерация» известного писателя Василия Сахарова. Сержант гвардии Александр Мечников отслужил свой пятилетний контракт и вышел в отставку. Он свободен, имеет средства к существованию, хочет жениться и жить как обычный человек. Однако родное государство и бывший командир полковник Ерeменко имеют на него определeнные виды. И отставной сержант становится офицером отдела дальней разведки при ГБ Кубанской Конфедерации и командиром своего собственного отряда. Мечникова ожидают новые приключения и путешествия по разрушенному чумой миру. Перед ним и его товарищами – Кубань и Дон, Украина и Калмыкия, Турция и Ставропольский край. Везде – опасность и неизвестность. Бойцы ГБ теряют товарищей, но, несмотря на трудности и множество противников, среди которых разбойники, сатанисты и самостийники, отряд Мечника выполняет приказ и старается выжить. ©



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